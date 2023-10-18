Синоптик спрогнозировал волны тепла вперемешку с холодом в Москве

В Москве до конца октября волны тепла будут чередоваться с холодом. Об этом 18 октября сообщила «РИА Новости» главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Процесс развивается по типу синусоидов. Периоды более теплой погоды будут чередоваться периодами более холодной», — сказала она.

Позднякова отметила, что в конце октября будет холоднее, чем в предстоящие выходные. При этом активность циклонов пока позволит им поставлять в столицу теплый воздух Атлантики.

Ранее, 16 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал температуру воздуха ночью в –5 градусов к концу недели в Москве. Так, по его словам, в ночь на пятницу, 20 октября, ночные температуры в столице и области опустятся до отрицательных значений практически повсеместно. Температура воздуха днем будет держаться на уровне до +4 градусов.