Ротация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении является плановым мероприятием. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов высказал в среду, 18 октября.

«Обычно подразделения три дня-неделю находятся на передовой, потом отходят на вторую линию и отдыхают, а другая группа приходит им на смену. Через какой-то период, например через месяц, подразделения снимаются и отправляются в тыл на переформирование, отдых, а на их место приходит другое подразделение», — сказал Кнутов сказал в беседе с Lenta.Ru, комментируя информацию подполковника Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

Экс-полковник добавил, что временной промежуток зависит от обстановки на поле боя и поставленных задач. Ротация может происходить и раз в три месяца.

По словам Кнутова, на краснолиманском направлении дела у ВСУ складываются не очень хорошо.

«Именно поэтому в числе новых подразделений мы видим «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), который должен будет играть роль заградотряда на случай, если мобилизованные военнослужащие, которых сейчас 70–80%, попытаются сбежать с передовой», — сказал полковник запаса.

Ранее, 17 октября, Марочко заявил, что ВСУ понесли большие потери в личном составе, на краснолиманском направлении отмечена ротация противника, сообщает телеканал «360».

Марочко отметил, что у Серебрянского лесничества на украинские позиции зашли боевики штурмовой группы «Азов». По его словам, они вернулись с полигона, принадлежащего НАТО, передает НСН.

В тот же день Марочко отметил увеличение количества женщин в рядах ВСУ. Он уточнил, что их соотношение достигает практически 20%, они служат в различных должностях рядового и командного звена.

Накануне, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов.

До этого, 14 октября, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат. Он указал, что войска Украины не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.