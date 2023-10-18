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Байден заявил о готовности США поддерживать Израиль всегда

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Фото: Global Look Press/Avi Ohayon/Israel Gpo
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США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда», заявил 18 октября американский президент Джо Байден после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«США поддерживают вас в защите этой свободы, стремлении к этой справедливости и поддержке этого мира сегодня, завтра и всегда, мы обещаем вам», — приводит слова Байдена газета The Times of Israel.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты также продолжат работать с Израилем и партнерами на Ближнем Востоке для предотвращения ущерба гражданскому населению.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Израиль стремится свести к минимуму потери среди гражданского населения.

«Путь к победе будет долгим и трудным», — заключил он.

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Нетаньяху в начале встречи с президентом США Байденом призвал страны мира объединиться вокруг еврейского государства в борьбе с палестинским движением ХАМАС.

Байден прибыл в страну с визитом в среду, 18 октября, на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит президента США стратегически значимым.

Ранее, 16 октября, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю. Вместе с тем, 13 октября сообщалось, что Вашингтон передал Израилю второй самолет с грузом вооружений.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

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