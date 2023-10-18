Более 1,3 тыс. детей погибли с начала конфликта в секторе Газа
Более 1,3 тыс. детей погибли на территории сектора Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 18 октября сообщил глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики.
«Израильская военная машина убила более 1,3 тыс. детей и, совершая удары по сектору Газа, заставила более миллиона палестинцев покинуть свои дома в течение недели», — сказал он в ходе выступления на заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовском городе Джидда.
Ранее в этот же день исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел рассказала о трагической гибели сотен детей с момента обострения палестино-израильского конфликта. Также, по ее данным, свыше 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома. Рассел подчеркнула, что эта война оказывает разрушительное воздействие на семьи.
13 октября бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в прямом эфире возмутился вопросом ведущего Sky News о судьбе палестинских детей, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа. В ответ Беннет спросил ведущего о серьезности его вопроса и добавил, что израильская сторона не наносит удары по обычным гражданам.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3,3 тыс. палестинцев, еще 13 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.