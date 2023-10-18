Путин: поставка ATACMS на Украину является ошибкой США

Поставка ракет ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ) стала ошибкой США, и она не окажет никакого влияния на расстановку сил в зоне спецоперации. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин.

«И сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они бы могли в будущем сказать: «Ну вот, если бы мы всё поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот, мы такие молодцы, мы этого не сделали». Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка», — сказал Путин.

Комментируя новость о том, что Соединенные Штаты тайно поставили Украине дальнобойные ракеты, Путин подчеркнул, что Россия сможет эффективно отражать атаки этими боеприпасами.

«Россия сможет отражать эти атаки [ракетами ATACMS]. Это очередная ошибка США», — заявил он во время пресс-конференции по итогам своей поездки в Китай.

Путин отметил, что Вашингтон всё больше втягивается в конфликт на Украине, потому что поставка ракет Киеву создает дополнительную угрозу, однако серьезно она не поменяет ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что для Украины решение США о поставках ракет не несет ничего хорошего, по мнению российского лидера, оно «просто продлевает агонию».

Ранее в этот день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что у Вооруженных сил (ВС) России есть все возможности, чтобы отражать атаки ракет ATACMS. По его словам, если российские комплексы, например, «Тор» или «Бук», а также С-400, обнаружат эту ракету, они ее собьют.

В этот же день посол России в США Анатолий Антонов назвал грубой ошибкой решение США о поставках Украине ATACMS. По его словам, последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Он также подчеркнул, что никакие американские «подарки» не повлияют на расстановку сил в зоне спецоперации.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметил, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности США. Также в этот день стало известно, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву. Данной информации у ведомства пока нет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.