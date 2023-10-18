Мужчину госпитализировали после драки за парковочное место в Москве
Мужчину госпитализировали с травмой головы после драки за парковочное место на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 18 октября, сообщил источник «Известий».
По данным собеседника, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на Алтуфьевском шоссе у дома № 31Г мужчина получил удар по голове.
Со слов пострадавшего 28-летнего Владимира П., между ним и незнакомым водителем иномарки произошел конфликт из-за парковочного места. В ходе разборки оппонент ударил его неустановленным предметом по голове и скрылся на автомобиле Skoda Octavia. После Владимиру оказали экстренную медпомощь.
По данному факту проводится проверка.
Ранее, 16 сентября, на юге Москве пьяный мужчина избил контролера городских парковок, когда тот осуществлял фотофиксацию автомобилей. Нападавший свою вину признал.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).