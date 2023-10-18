В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 500 кв. м
В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе. Об этом 18 октября сообщило главное управление МЧС России по Ростовской области.
Утром загорелось здание по адресу 1-я Луговая улица, дом 24А. Площадь пожара доходила до 500 кв. м, ему был присвоен второй ранг сложности. К ликвидации возгорания привлекли 78 человек и 29 единиц техники.
В 13:25 мск пожар был локализован, в 13:40 было заявлено о ликвидации открытого горения. О пострадавших не сообщалось.
Накануне на востоке Москвы произошел пожар в одноэтажном нежилом кирпичном здании, в котором расположен автосервис. Площадь возгорания составила 750 кв. м.