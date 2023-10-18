В Москве на людей рухнул козырек подъезда жилого дома
В Москве на людей рухнул козырек подъезда жилого дома, пострадали двое рабочих. Об этом 18 октября сообщил источник «Известий».
Согласно его информации, инцидент произошел в 1-м Басманном переулке.
Пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Ранее, 24 сентября, на парковке московского ЖК «Хорошевский» произошло обрушение труб.
На кадрах видно, что некоторое машины оказались завалены трубами, а некоторые заблокированы, но не пострадали. В результате инцидента никто не пострадал.