Путин поручил начать патрулирование Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами»

Президент России Владимир Путин в среду, 18 октября, заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ начинают патрулировать воздушное пространство над Черным морем на постоянной основе.

«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем», — объявил он на пресс-конференции в Пекине.

Президент РФ объяснил, что патрулировать будут самолеты МиГ-31, которые оборудованы системой «Кинжал». Кроме того, этот истребитель имеет дальность свыше 1 км со скоростью 9 махов, рассказал Путин.

Военный эксперт Владислав Шурыгин 18 октября рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Он отметил, что «Кинжал» разработан под истребитель МиГ-31. Он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты, уточнил эксперт.

Скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука. Это делает его недостижимым для любых систем перехвата, заключил Шурыгин.