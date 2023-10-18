Нетаньяху признал страдание мирных жителей Газы от ударов Израиля

Мирные жители сектора Газа страдают от ударов Израиля. Об этом 18 октября заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Когда Израиль законно наносит удары по террористам, к сожалению, страдает и гражданское население. ХАМАС несет за это вину и должен быть привлечен к ответственности за все жертвы среди мирного населения», — заявил он по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль старается минимизировать потери среди мирного населения и призывает эвакуироваться в более безопасные районы сектора Газа.

Накануне в секторе Гага был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

По заявлению Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. 17 октября ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сами представители организации опровергли свою вину в этом происшествии.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.