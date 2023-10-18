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Посол Израиля в РФ отверг обвинения в атаке госпиталя в Газе

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Фото: TASS/EPA/MOHAMMED SABER
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Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви опроверг нанесение израильскими вооруженными силами ракетного удара по госпиталю в секторе Газа и заявил, что трагедия вызвана падением ракеты «Палестинского исламского джихада». Об этом он рассказал 18 октября в беседе с журналистами.

«Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета «Палестинского исламского джихада», — сказал Бен Цви в ходе конференц-колла.

В качестве подтверждения своих слов дипломат показал журналистам карту, на которой видно положение разрушенного госпиталя и направление запущенной ракеты по данным с израильских радаров.

Также посол отметил, что подобные инциденты случаются не в первый раз. Он рассказал о десятках случаев падений ракет кустарного производства, которые запускались из сектора Газа по территории Израиля, однако упали на территории палестинской автономии.

По его словам, подобные ракеты зачастую производятся из выкопанных из земли труб, которые поставляются в Палестину в виде гуманитарной помощи, и веществ вроде удобрений.

Без предупреждения: в секторе Газа ракета попала в больницу
В результате погибли сотни мирных жителей, большинство из них — женщины и дети

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

По заявлению Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты Палестинского исламского джихада. Сами представители организации опровергли свою вину в этом происшествии.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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