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В МГИМО оценили вероятность смещения фокуса внимания ФРГ с Украины на Израиль

Политолог Соколов: поддержка Германией Израиля не означает «забытие» Украины
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Обострение палестино-израильского конфликта и украинского кризиса Германия будет использовать в медийном пространстве как процесс «борьбы добра со злом». Об этом в разговоре с «Известиями» 18 октября заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Ранее в этот день информационное агентство DPA написало, что Германия будет отдавать приоритет Израилю в вопросе экспорта вооружений.

По словам Соколова, в силу объективных исторических причин Германия обязана выступать с активной реакцией на происходящее обострение конфликта на Ближнем Востоке, выражая безусловную поддержку Израилю.

«Подтверждением этому могут служить как заявления официальных лиц ФРГ, так и сравнительно быстро организованная поездка канцлера Олафа Шольца в Израиль. В то же время Берлин будет стремиться показать, что поддержка Израиля не означает «забытие» Украины. Предполагаю, что оба кризиса будут использованы немецким политическим и медийным мейнстримом на часть единого процесса «борьбы добры со злом», где Германия занимает последовательную позицию», — сказал эксперт.

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12 октября Шольц заявил, что Германия намерена поддерживать Израиль в противостоянии с Палестиной. Он объяснил такое решение тем фактом, что на территории еврейского государства в настоящее время проживает много немцев.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС. Боевики также вторглись в приграничные районы на юге страны. Израильский министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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