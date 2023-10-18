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Более 12 тыс. жителей Благовещенска остались без воды и тепла из-за аварии

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В Благовещенске (Амурская область) в результате аварии на тепловых сетях без отопления и горячей воды остались более 12 тыс. человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла днем 18 октября. Под отключение попали 35 жилых многоквартирных домов, школы и детские сады, пишет ИА PriamurMedia.

«От теплоснабжения отключены более 12 тыс. жителей: улица Институтская, 11, 9, улица Кантемирова, 16/1, 18, 20, 20/2, 20/4, улица Воронкова, 20, 22, 24, 10, 12, улица Студенческая, 38, 34/7, 34/9, 41/1 ,41, 49, 32, 34/3, 43/1, 45, 45/1, 45/3, 45/5, 45/7, 47, 28, 30, 34/1, 36, 34, улица Василенко, 13, 13/1», — говорится в сообщении прокуратуры.

Устранением аварии занимаются специалисты «Амурских коммунальных систем». Процесс находится на контроле городского надзорного ведомства, уточняет Амурская служба новостей.

Прокуратура Благовещенска выяснит, как именно исполнялись требования законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, а также даст оценку срокам устранения аварии, надлежащему установлению ее причин и условий. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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