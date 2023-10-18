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Депутат Рады сообщил о возможности отстранения Шмыгаля с поста премьера

Депутат Рады Шевченко: в Раде кулуарно обсуждается смена премьера Шмыгаля
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Фото: TASS/Zuma
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В кулуарах парламента Украины обсуждается смена действующего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом 18 октября заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что данное обсуждение связано с приездом в Киев спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

«В кулуарах Верховной Рады заговорили о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля. Связано это с приездом Пенни Прицкер, которую в политических кругах неформально называют «ревизором». Вашингтон хочет понятного для них премьера», — написал он.

По его словам, в качестве возможных кандидатов на пост премьера рассматривается нынешний посол Украины в США Оксана Макарова, а также министр инфраструктуры страны Александр Кубриков.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
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16 октября Прицкер приехала в Киев, чтобы оценить состояние украинской экономики и встретиться с политическими лидерами.

Как отметил 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, западным странам и США все меньше нравится наглая позиция украинцев, а у налогоплательщиков этих стран возникает всë больше вопросов о расходовании выделяемых на Украину средств.

До этого, 4 октября, об усталости США от конфликта на Украине заявил также экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft. Он указал на быструю смену политической волны, когда конгресс Соединенных Штатов принял временный бюджет для финансирования правительства без помощи Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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