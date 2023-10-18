Аварийные дома огородят забором в Мурманске

В Мурманске установят ограждения вокруг всех аварийных домов. Исполнителя на эти работы ищет Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». На заборы оно готово выделить 2,4 млн рублей.

Тендер на поиск подрядчика, который выполнит работы по ограничению несанкционированного доступа в многоквартирные дома, находящиеся в аварийном состоянии, опубликован на сайте госзакупок.

До 26 декабря необходимо смонтировать заборы и защитные ограждения для обеспечения дополнительной безопасности. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 октября, уточняет ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области приняли решение возместить расходы на проезд для беременных женщин, возвращающихся из роддома. Выплаты будут осуществляться в роддомах. Они составят до 700 рублей до 9 тыс. рублей. Причем женщинам предоставили право выбирать любой вид транспорта, включая такси, чтобы воспользоваться этой льготой.