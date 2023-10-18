Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Гунько
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем в результате удара по больнице в Газе
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Происшествия
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 500 кв. м
Мир
Более 1,3 тыс. детей погибли с начала конфликта в секторе Газа
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
ХАМАС указало на прямую ответственность Израиля за атаку на больницу в Газе
Происшествия
Посетители популярного ресторана в Санкт-Петербурге пожаловались на отравления
Мир
МИД ФРГ заявил о гибели менее 10 граждан Германии в Израиле
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу
Мир
Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за участие в акции протеста в Лондоне
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
Общество
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google

Аварийные дома огородят забором в Мурманске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске установят ограждения вокруг всех аварийных домов. Исполнителя на эти работы ищет Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». На заборы оно готово выделить 2,4 млн рублей.

Тендер на поиск подрядчика, который выполнит работы по ограничению несанкционированного доступа в многоквартирные дома, находящиеся в аварийном состоянии, опубликован на сайте госзакупок.

До 26 декабря необходимо смонтировать заборы и защитные ограждения для обеспечения дополнительной безопасности. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 октября, уточняет ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области приняли решение возместить расходы на проезд для беременных женщин, возвращающихся из роддома. Выплаты будут осуществляться в роддомах. Они составят до 700 рублей до 9 тыс. рублей. Причем женщинам предоставили право выбирать любой вид транспорта, включая такси, чтобы воспользоваться этой льготой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023