На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) России отразили девять украинских атак. Об этом 18 октября заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — приводятся слова Астафьева в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ракетные комплексы и реактивная артиллерия нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений оперативной тактической группы противника «Соледар» в районе Славянска.

Также российская артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразила скопления живой силы и военной техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. В Ивано-Дарьевке противник потерял боевую бронемашину «Козак», а в Новгородском во время контрбатарейной борьбы — буксируемые гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20 и радиолокационную станцию AN/TPQ-36.

Кроме того, на площадке в районе населенного пункта Уманское российские военные поразили барражирующим боеприпасом вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8.

Ранее, 17 октября, группировка «Юг» также подавила девять атак ВСУ на донецком направлении. При этом военные обезвредили полевой склад боеприпасов. Российские бойцы подавили три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также гаубицу Д-20. в районах населенных пунктах Орехово-Василевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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