Упавшие деревья нарушили работу двух автобусов в Казани

Штормовой ветер внес коррективы в работу двух маршрутов общественного транспорта в Казани. Разбушевавшаяся стихия повалила деревья на автобус и проезжую часть, сообщает в среду, 18 октября, пресс-служба ассоциации транспортных предприятий Республики Татарстан на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло накануне. Так, на конечной остановке «улица Батыршина» дерево упало на автобус № 47. В это время пассажиров в салоне не было, экипаж не пострадал. Автобус доставили в гараж на ремонт. На замену ему вышел резервный автобус.

Еще одно дерево упало на дорогу и перегородило движение по маршруту № 88 в направление жилого массива Кульсеитово, в результате чего автобус не доехал до конечной остановки 662 м. Упавшее дерево оперативно убрали. Следующий рейс автобус прибыл на конечную вовремя.

По информации ИА «Татар-информ», 18 октября на территории Татарстана местами ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с.