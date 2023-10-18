Особый противопожарный режим отменили в Орловской области

В Орловской области с 18 октября отменили особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

Причины отмены — нормализация пожарной обстановки в лесах, установление низкого класса пожарной опасности на территории области, пишет InfoOrel.ru.

Режим ввели в регионе 28 сентября. Действовал запрет на въезд в лес на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за роста числа пожаров.

Ранее сообщалось, что в зоне вероятного воздействия лесных пожаров в Орловской области оказались три детских загородных оздоровительных учреждения. Там созданы подразделения добровольной пожарной охраны.