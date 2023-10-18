Готовность очистных сооружений у Десны в Брянске оценили на 60%
Очистные сооружения строят в Брянске, неподалеку от улиц имени Алексея Толстого, Татьяны Николаевой и братьев Ткачевых. В этом месте стоки будут проходить очистку перед сбросом в реку Десну.
Готовность объекта оценивается в 60%, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Протяженность ливневой канализации составит 9 км. Трубы прокладывают под тремя дорогами. Специалисты заявляют, что осталось смонтировать 1 км коммуникаций.
По словам вице-мэра Сергея Антошина, который побывал на стройплощадке, вся система новых дорог с ливневой канализацией и очистными сооружениями будет готова к 2024 году. Регион активно включился в реализацию инфраструктурного проекта, без которого развитие этого микрорайона города было бы невозможно.
Ранее, 9 октября, сообщалось, что в Брянской области начали применять новые технологии при ремонте дорог. Трассы восстанавливают методом холодной регенерации, когда срезанный старый асфальт перерабатывают и получают новое износостойкое покрытие.