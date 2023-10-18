Более 1 млрд рублей направят на охрану лесов в Забайкалье в 2024 году

В Забайкальском крае на охрану лесов в 2024 году предусмотрено более 1 млрд рублей. Об этом руководитель регионального министерства природы Сергей Немков сообщил на совещании по подготовке к следующему пожароопасному сезону, которое прошло 17 октября.

По его словам, в 2024 году регион закупит еще девять единиц специализированной лесопожарной техники. В Петровск-Забайкальском и Красночикойском районах будут установлены 20 камер «Лесохранитель». В целом на охрану лесов предусмотрено более 1 млрд рублей, пишет ИА ChitaMedia.

По данным замначальника краевого МЧС Антона Маркелова, готовность населенных пунктов к пожароопасному периоду не превышает 60%. Хорошо организованы работы в Могойтуйском, Шелопугинском и Дульдургинском районах, но темпы подготовки в Сретенском, Чернышевском, Могочинском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Хилокском, Борзинском районах и Чите вызывают опасения.

«Более 40% лесного фонда края за последние 20 лет утеряно из-за пожаров. Единственным нашим с вами ответом на это может быть качественно организованная, дисциплинированная работа по подготовке, своевременное выполнение всех противопожарных мероприятий. <…> По докладам коллег из МЧС я пока делаю вывод, что в более тяжелой природно-климатической обстановке прошлого года мы были готовы лучше, чем в этом», — заявил на совещании губернатор Александр Осипов.

Также глава региона отметил, что бездействующих чиновников и глав районов необходимо привлекать к ответственности.

18 октября очередной лесной пожар ликвидировали в Шилкинском районе Забайкалья. Его площадь составила 350 га, в тушении были задействованы 51 человек и 12 единиц техники. Также за сутки удалось локализовать три очага в Шелопугинском, Карымском районах и Александрово-Зуевском округе. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 4 тыс. га. Зарегистрирован один действующий пожар в лесах Газимуро-Заводского округа на площади 35 га.