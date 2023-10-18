Главу курского комитета ветеринарии обвинили во взяточничестве

Уголовное дело возбуждено в отношении главы управления ветеринарии Курской области. Ему вменяется п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Чиновника задержали и отправили под домашний арест.

ИА «Абирег» пишет, что речь идет об Олеге Кошманове. В региональном правительстве информации о задержании подтвердили.

Следствие считает, что чиновник получил взятку в виде имущественной услуги на почти 372 тыс. рублей от руководителя одного из подведомственных подразделений.

Кошманова назначили на пост главы комитета в августе 2021 года, после того, как в разгар вспышки АЧС в регионе с этой должности уволился Сергей Турнаев.