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Путин назвал смешными заявления из США о проигрыше России на Украине

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Заявления, звучащие в США, о якобы проигрыше России на Украине, являются смешными, заявил в среду, 18 октября, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Китае в ходе саммита «Один пояс — один путь».

«Ну если война проиграна Россией, зачем поставлять [Киеву] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие <...> Ну, смешно», — с иронией отметил российский лидер, отвечая на просьбу журналиста оценить такие высказывания.

Он также отметил, что поставки Вашингтоном этих дальнобойных ракет Киеву является ошибкой США, поскольку они лишь продлят агонию Украины, а результата от них не будет.

«Результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Это просто продлевает агонию», — сказал президент, добавив при этом, что Россия способна отражать атаки таких ракет.

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17 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что небольшое количество ATACMS с дальностью 165 км было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная в 300 км. Через несколько часов Белый дом подтвердил передачу Украине этих ракет. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Киева, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS.

Комментируя эту информацию, телеканал CNN отметил, что США тайными поставками дальнобойных ракет Украине рассчитывали застать Россию врасплох. Так как обычно Вашингтон объявляет о поставках вооружений Украине, однако в отдельных случаях не раскрывает эту информацию, как это было с ракетами HARM.

В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли первый удар американской ракетой ATACMS. Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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