Разлив нефтепродуктов произошел в Пензенской области

В Пензенской области в Камешкирском районе произошла авария на скважине, в результате которой на почву попали нефтепродукты. Площадь загрязнения составляет 400 кв. м.

Подробности случившегося сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на главу Росприроднадзора РФ Светлану Радионову. Разлив произошел у села Старое Шаткино. Ликвидацией последствий занимается компания, которая владеет скважиной.

Специалисты проведут отбор проб земли, а на основании результатов анализа сделают выводы о степени вреда, причиненного природе, уточнила Радионова.

Ситуация находится на контроле Росприроднадзора. Информацию передали в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Якутии в реку Ирелях попали нефтепродукты. Бензовоз, перевозивший нефтепродукты, съехал в кювет и опрокинулся.