Востоковед назвал причину отмены Иорданией саммита по ситуации в Газе

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов прокомментировал в разговоре с «Известиями» 18 октября решение Иордании отменить четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа.

Как отметил востоковед, в данной ситуации такое решение может быть связано с остальными сторонами конфликта, которые сейчас не готовы к переговорам.

«В том числе речь идет о позиции США, речь идет и о позиции Израиля, поэтому в данной ситуации отмена саммита может быть не символом той или иной воли или желания. А причина может быть в том, что никто не готов ехать, никто не готов обсуждать, никто не готов сейчас к переговорам», — считает Лукьянов.

По его словам, данная ситуация также показывает, что не все форматы в нынешних условиях функциональны, работоспособны и применимы.

Ранее в этот день Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена и лидеров Египта и Палестины. Позднее МИД Иордании причиной отказа от проведения саммита назвал то, что в настоящий момент встреча не смогла бы предотвратить войну на Ближнем Востоке.

За день до этого, 17 октября, король Иордании Абдалла II заявил, что риск расширения палестино-израильского конфликта на весь Ближний Восток реален, подчеркнув, что последствия этого будут ужасными.

7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.