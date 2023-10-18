Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал волны тепла вперемешку с холодом в Москве
Мир
Экс-разведчик США предрек Зеленскому гибель или побег с Украины
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Происшествия
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 500 кв. м
Мир
Шойгу указал на важность союза с Белоруссией в условиях враждебной деятельности НАТО
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
ХАМАС указало на прямую ответственность Израиля за атаку на больницу в Газе
Мир
Путин назвал смешными заявления из США о проигрыше России на Украине
Армия
Военный эксперт заявил о наличии у РФ возможности сбивать ATACMS
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу
Общество
Власти Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по больнице
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
Армия
Шойгу заявил об укреплении западных рубежей РФ из-за поставок Киеву F-16
Сюжет:

Востоковед назвал причину отмены Иорданией саммита по ситуации в Газе

Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа — мнение эксперта Лукьянова
0
Фото: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов прокомментировал в разговоре с «Известиями» 18 октября решение Иордании отменить четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа.

Как отметил востоковед, в данной ситуации такое решение может быть связано с остальными сторонами конфликта, которые сейчас не готовы к переговорам.

«В том числе речь идет о позиции США, речь идет и о позиции Израиля, поэтому в данной ситуации отмена саммита может быть не символом той или иной воли или желания. А причина может быть в том, что никто не готов ехать, никто не готов обсуждать, никто не готов сейчас к переговорам», — считает Лукьянов.

По его словам, данная ситуация также показывает, что не все форматы в нынешних условиях функциональны, работоспособны и применимы.

Ранее в этот день Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена и лидеров Египта и Палестины. Позднее МИД Иордании причиной отказа от проведения саммита назвал то, что в настоящий момент встреча не смогла бы предотвратить войну на Ближнем Востоке.

Мира — по нитке: почему Израиль отвергает предложения об урегулировании
И чего ожидать от визита Джо Байдена в Тель-Авив

За день до этого, 17 октября, король Иордании Абдалла II заявил, что риск расширения палестино-израильского конфликта на весь Ближний Восток реален, подчеркнув, что последствия этого будут ужасными.

7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023