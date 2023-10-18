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Путин заявил о скором подписании плана взаимодействия РФ и Китая

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что на скорой встрече в Бишкеке премьер-министры РФ и Китая подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года.

По его словам, внешние угрозы только укрепляют российско-китайские отношения.

«У нас в марте были достигнуты определенные договоренности, изложено восемь пунктов. Сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Это очень хороший план, он конкретный, существенный. Я бы обратил внимание на то, что делается это с обеих сторон без раскачки и без административных проволочек», — заявил глава государства.

Путин также указал, что Россия и КНР с опережением графика наладили товарооборот.

«Объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет, ведь мы ставили перед собой задачу добиться 200 млрд в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно», — отметил он.

Путин добавил, что план по достижении отметки 200 млрд казался неподъемным, поскольку в 2019 году показатели составляли 100 млрд. Он также добавил, что Россия занимает второе место среди нерегиональных стран по торговому партнерству с Китаем после США, обогнав тем самым ФРГ.

«Внешние факторы укрепляют российско-китайские отношения»
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам форума «Один пояс — один путь». Основные цитаты

Путин принимает участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае. Ранее в этот день состоялись переговоры лидеров России и Китая. Сначала лидеры провели переговоры в открытом формате, а затем в узком составе. Во время переговоров с участием делегаций лидер КНР Си Цзиньпин отметил, что Пекин готов сообща с Москвой обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием.

Путин в свою очередь заявил, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству для достижения экономического прогресса и социального благополучия.

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