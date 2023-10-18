Новые обитатели поселились в зоопарке Барнаула

Сурки из Ростова-на-Дону прибыли в зоопарк «Лесная сказка» в Барнауле. Пятимесячных грызунов поселили в просторном вольере, сообщает altapress.ru в среду, 18 октября.

По словам работников, новые жильцы зоопарка обладают разными характерами: один любопытный и громкий, а второй — тихий и осторожный.

Имена для животных выбирают подписчики сообщества «ВКонтакте».

Ранее в октябре сообщалось, что в Астраханском заказнике «Степной» зафиксировали массовое скопление сайгаков. По примерным подсчетам, на территории находятся 19–20 тыс. особей.