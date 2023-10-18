Матрос упал за борт промыслового суда в Баренцевом море

Матрос упал за борт рыболовецкого судна «Пинро-2» во время промысла в Баренцевом море. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Несчастный случай произошел 17 октября. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности плавания и охраны труда.

Ранее в октябре сообщалось, что житель Забайкальского края во время рыбалки провалился под лед озера и утонул. Выбраться самостоятельно из воды он не смог.