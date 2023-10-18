Москва заявила о намерении действовать в Совбезе ООН в связи с ситуацией в Газе

Россия намерена действовать в Совбезе ООН в связи с ситуацией в секторе Газа. Об этом 18 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на VII Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов».

«Конечно, на это смотреть спокойно нельзя, и надо действовать. Мы будем действовать», — сказал он, комментируя удар по больнице в Газе.

Дипломат также подчеркнул, что сегодня в Совбезе ООН будут проходить ожесточенные дебаты. При этом решения, которые могут последовать за ними, будут запоздалыми, а вооруженный конфликт Израиля и Палестины меняет регион, добавил он.

«Идет уже 11-й, 12-й день вооруженного конфликта между палестинцами и Израилем с огромнейшими региональными измерениями», — заявил Вершинин.

Замглавы МИДа подчеркнул, что цель России — активно работать по вопросам прав человека в международной сфере, однако при этом эта область не должна быть политизирована.

По его словам, Россия четко обозначила свою позицию по этому вопросу. Она включает в себя уважение достоинства всех людей.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и были ранены несколько сотен человек, преступлением и актом расчеловечивания. Она также указала на то, что эскалация на Ближнем Востоке вышла далеко за рамки региона.

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек.

В тот же день РФ и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.