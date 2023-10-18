Мужчина погиб и женщина пострадала во время шторма в Самарской области

Ураганный ветер обрушился на Самарскую область во вторник, 17 октября. В результате обрушения дерева погиб мужчина, еще одна женщина пострадала.

Как пишет НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, несчастный случай произошел в городе Отрадный на одной из центральных улиц.

На прохожих рухнуло огромное дерево, накрыв стволом мужчину и женщину. 39-летний мужчина погиб на месте от полученных травм. Пожилую женщину с травмами госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести.

В начале августа сообщалось, что в Смоленской области трое детей получили травмы в результате урагана. Кроме того, из-за стихийного бедствия в регионе повреждены 21 автомобиль, крыши пяти зданий и повалено 190 деревьев.