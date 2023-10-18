Семья погибшего на производстве под Тверью получит 5 млн рублей

Суд города Кимры Тверской области рассмотрел иск семьи погибшего на производстве. Его родственники требовали компенсации морального вреда, вызванного несчастным случаем. Суд решил присудить семье выплату в 5 млн рублей

Как выяснилось, погибший был принят на работу на основании срочного трудового договора. Никаких противопоказаний к выполнению своих обязанностей у него выявлено не было.

Трагедия случилась 15 сентября 2022 года при проведении сварочных работ. Погибшего обнаружили в воде. Попытки реанимации ни к чему не привели.

Во время проверки на производстве выяснилось, что там отсутствовало временное ограждение, организацию рабочих мест признали недостаточной. Случившееся квалифицировали как несчастный случай на производстве.

Суд принял решение взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу каждого из членов семьи погибшего. Ответчик никаких доказательств отсутствия вины в деле не предоставил, пишут «Тверские ведомости».