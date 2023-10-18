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Немецкий журналист указал на необычную деталь в поставленных ВСУ ракетах

Журналист Репке заявил, что ВСУ получили ATACMS без GPS из-за российских РЭБ
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Фото: US Army
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Соединенные Штаты поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS без GPS, поскольку российские военные успешно подавляют оружие с этой системой наведения. Об этом 18 октября заявил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

«Интересно: США предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты (MGM-140A) с классическим ИНС (Инерциальная навигационная система. — Ред.), но без GPS. Причина, конечно же, успешные атаки русских по подавлению большинства видов оружия с GPS-наведением в этом районе», — приводит его слова «Газета.ru».

Несколькими днями ранее Репке также заявил, что поставленная Западом Украине военная техника не приносит ВСУ никаких успехов, поскольку успешно уничтожается российской армией. Он подчеркнул, что не видит причин рассчитывать на изменение баланса сил в пользу украинских войск.

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Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американские дальнобойные ракеты ATACMS. Позже в распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры обломков одной из таких ракет, которая была сбита.

18 октября военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с «Известиями», что российские системы противовоздушной обороны уже приспособились к новым ракетам ATACMS, так как они по многим характеристикам совпадают с ракетами «Точка-У», разработанными еще в советский период.

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS не дадут ВСУ преимущества на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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