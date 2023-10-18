Лавров сообщил о восторженной реакции участников форума в КНР на речь Путина

Участники проходящего в Китае форума «Один пояс — один путь» с восторгом восприняли выступление на нем президента России Владимира Путина. Такую оценку дал в среду, 18 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, также принимающий участие в мероприятиях в Китае.

«Восприняли восторженно, это без преувеличения», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в ответ на вопрос о реакции слушателей на речь российского лидера.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

Ранее в этот день Путин выступил на церемонии открытия форума, проходившей в Доме народных собраний в Пекине. Он отметил, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении права каждого государства на собственную модель развития.

Президент также заметил, что идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

После завершения церемонии открытия форума российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры сначала в открытом формате, а затем в узком составе. Во время переговоров с участием делегаций лидер КНР отметил, что Пекин готов сообща с Москвой обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он констатировал, что КНР и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие, а также активно поддерживают плотное стратегическое взаимодействие.

Днем ранее, 17 октября, Путин провел в рамках своего визита в Китай встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.