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В Томске снесли 250 нелегально установленных гаражей

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Около 250 самовольно установленных металлических гаражей демонтировали в Томске с начала 2023 года. Большинство построек были расположены на территории Советского района, сообщил представитель городской администрации.

«В ежедневном режиме специалисты районных администраций Томска проводят разъяснительную работу с населением о недопущении размещения нестационарных объектов на землях неразграниченной муниципальной собственности», — сказал собеседник агентства РИА «Томск».

По его словам, собственникам незаконных построек разъясняются требования к содержанию фасадов входных групп и санитарном состоянии территории. В случае выявления аварийных элементов выдаются предостережения.

Как уточнили в мэрии, в 2022 году в городе было снесено 523 нелегальных гаража, 248 из которых находились в Октябрьском районе, еще 36 — в Советском. Еще 100 гаражей добровольно демонтировали собственники в рамках выданных предписаний.

В 2023 году работы по сносу еще ведутся. Владельцы уже демонтировали 100 металлических гаражей по нескольким адресам.

Ранее в октябре сообщалось, что в Томске на месте бывшей кондитерской фабрики «Красная звезда» планируют построить новую школу на 1,1 тыс. мест.

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