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У предполагаемых участников избиений прохожих в Петербурге прошли обыски

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Обыски прошли в местах жительства лиц, предположительно причастных к избиениям прохожих на юге Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 17 октября, сообщило ГСУ СКР по городу в своем Telegram-канале.

По версии следствия, группа молодых людей, предварительно сговорившись, применяя насилие и действуя из хулиганских побуждений, провоцировала драки в общественных местах и нападала на прохожих.

«Кроме того, следствием установлены аналогичные эпизоды преступной деятельности членов группы на территории Красносельского района города», — говорится в сообщении.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Местонахождение других подозреваемых устанавливается.

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15 октября стало известно, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывает видеокадры своих действий в соцсети. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в тот же день поручил и.о. руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову доложить о ситуации.

На следующий день по факту нападений было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана из хулиганских побуждений напал на прохожего и спровоцировал драку в общественном месте. Тогда же по месту жительства был задержан один из сообщников подозреваемых, 18-летний гражданин РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

17 октября в МВД РФ сообщили, что полиция в Санкт-Петербурге задержала пятерых участников группы, подозреваемых в избиении прохожих в южной части города. Четверо задержанных — граждане Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет, еще один — 18-летний местный житель. Продолжается розыск администратора Telegram-канала, который публиковал видео избиений.

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