Рыбак провалился под лед озера в Забайкалье и утонул

Житель Забайкальского края во время рыбалки провалился под лед озера и утонул. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла во вторник, 17 октября, в Улетовском районе. Мужчина 1970 года рождения рыбачил на озере в 3 км от села Улеты и провалился под лед.

Выбраться самостоятельно из воды рыбак не смог и утонул, пишет ИА ChitaMedia.

21 сентября сообщалось, что в Астраханской области на реке Волга затонула лодка, на борту которой находились пять человек. 23-летний судоводитель утонул, пассажирам удалось спастись.