Ремонт путепровода «Синие мосты» в Калуге не смогли закончить в срок

В Калуге задерживается сдача в эксплуатацию путепровода «Синие мосты». Ее перенесли с этого на 2024 год. Об этом сообщили в городской управе.

В администрации объяснили это тем, что в районе магистрали необходимо переподключать подземные коммуникации. Часть из них рабочие обнаружили уже во время реконструкции.

Ранее завершить работы планировали в ноябре. Сроки сдвинулись, но конкретная дата открытия путепровода не указывается, пишет газета «Весть».

Реконструкцию «Синих мостов» должны были провести в два этапа. Она включала в себя строительство нового моста и расширение дороги до четырех полос. Первый этап должен был занять 16 месяцев. В итоге старый путепровод был демонтирован 16 октября.

Ранее сообщалось о ремонте в Калужской области дороги Москва — Малоярославец — Рославль — Барсуки. Основной участок трассы, который проходит по территории Дзержинского района, приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».