Премьер-министр Таиланда высоко оценил «спасибо» Путина на тайском языке

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, находясь в Пекине в рамках форума «Один пояс — один путь», высоко оценил сказанное на тайском языке президентом России Владимиром Путиным «спасибо» в ответ на приглашение посетить королевство в 2024 году.

«Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски: «Кхоп кхун кхап» («Спасибо». — Ред.). Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем», — прокомментировал он.

Кроме того, премьер-министр Таиланда также отметил слова Путина о том, что Москву и Бангкок связывают более 125 лет дружеских отношений, а в настоящее время государства развивают торговые и культурные связи.

В свою очередь российский лидер указал, что в 2023 году Таиланд принял более миллиона туристов из РФ. Помимо этого, Путин также выразил радость по поводу решения тайской стороны о временном увеличении срока безвизового пребывания россиян в стране с 30 до 90 дней.

Тхависин оценил итоги разговора с президентом России как «очень хорошие».

До этого, 16 октября, в Таиланде утвердили новый порядок безвизового пребывания граждан России на территории государства, по которому срок будет продлен с 30 до 90 дней. Поправки начнут действовать уже с 1 ноября 2023 года, срок действия изменений продлится до 30 апреля 2024 года.

17 октября Путин также провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции в Пекине. По словам российского лидера, отношения двух государств на протяжении многих лет строились на основе интересов друг друга. Кроме того, у него состоялась встреча с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом.

В настоящее время российский лидер находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». У президента РФ запланирована встреча с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом. Кроме того, глава российского государства проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.