Посол Антонов назвал грубейшей ошибкой США передачу ракет ATACMS Украине

Решение Белого дома по поставке дальнобойных ракет ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ) ― грубейшая ошибка, которая повлечет серьезные последствия, заявил 18 октября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что США продолжают траекторию к полному разрыву двусторонних отношений, отмечается в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

По словам посла, Россия не единожды предостерегала Вашингтон от опрометчивых решений. Снабжение Киева вооружением приведет к подрыву стратегической и региональной безопасности, а также может завершиться прямым столкновением РФ и НАТО, напомнил он.

«Содействие и поощрение администрацией бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений», ― сказал Антонов.

Он обратил внимание. что Киев использует поставки из Вашингтона для ударов по гражданской инфраструктуре и гражданам.

Антонов заключил, что американское оружие не станет препятствием для России, а цели спецоперации будут выполнены.

Днем ранее стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ использовали это вооружение при ударе по Бердянску в Запорожской области.

Вскоре было опубликовано заявление главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, в котором она подтвердила, что США действительно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

В распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитых ракет на одном из направлений в зоне СВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.