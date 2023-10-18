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Композитора Гладкова похоронят 19 октября на Ваганьковском кладбище

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Похороны советского и российского композитора Геннадия Гладкова, который умер на 89-м году жизни, состоятся 19 октября на Ваганьковском кладбище. Об этом 18 октября сообщил помощник и менеджер композитора Малик Аминов.

«Геннадия Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище в четверг», — цитирует его ТАСС.

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88-летний Геннадий Гладков умер у себя дома, в квартире на Садово-Триумфальной улице, утром в понедельник, 16 октября. Прощание с ним состоится в узком семейном кругу.

Сообщалось, что народный артист РФ скончался от острой сердечной недостаточности.

В связи со смертью Гладкова свои соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер назвал Гладкова автором всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультфильмам и театральным постановкам. Путин добавил, что светлая память о Гладкове сохранится в сердцах близких, коллег, почитателей его щедрого таланта.

Геннадий Гладков известен как автор музыки к ряду культовых фильмов и мультфильмов. Его произведения звучат в таких картинах, как «Джентльмены удачи», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», а также в мультфильмах «Самый, самый, самый, самый» (1966, режиссер Василий Ливанов), «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Как Львенок и Черепаха пели песню». Всего Гладков написал музыку к более чем 100 анимационным и художественным картинам.

Гладков являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России, в 2011 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он был обладателем кинопремии «Ника»: награду он получил в номинации «Лучшая музыка к фильму».

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