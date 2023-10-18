Турецкий политик указал на угрозу Анкаре со стороны НАТО и Израиля

Главная угроза Турции исходит со стороны США, Израиля и НАТО. Такое мнение высказал лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек в среду, 18 октября.

«Для того, чтобы разработать правильную стратегию безопасности, предварительно необходимо правильно определить угрозу для Турции. Угроза Турции исходит от США, Израиля и НАТО», — сказал он в комментарии «РИА Новости».

Он напомнил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своей недавней речи заявил, что «деятельность Америки представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности» страны, передает «Газета.Ru».

По мнению Перинчека, после такого заявления правительство Турции больше не может проводить так называемую «политику баланса», которая, как считает политик, ставит под угрозу безопасность страны и создает неуверенность и дискредитирует Анкару в соседних государствах.

«Сказки о политике равновесия завершились», — подчеркнул Перинчек.

Политик заявил также, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и решительно выступить против стратегии расширения НАТО на Восток. При этом сама страна также должна покинуть альянс, поскольку пребывание в нем сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции, добавил Перинчек. По его словам, «выход из НАТО — это самая эффективная практика против заговоров США».

Двумя днями ранее, 16 октября, агентство Reuters сообщило, что Анкара готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение американских истребителей F-16. Тогда же обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви написал, что Турция может пересмотреть позицию по вопросу ратификации заявки Швеции из-за инцидента со сбитым американскими военными в Сирии американскими военными в начале октября турецким беспилотником.

5 октября появилась информация в СМИ о том, что на северо-востоке Сирии реактивный истребитель США F-16 сбил турецкий беспилотник, поскольку посчитал его угрозой для американских войск. Отмечалось, что это первый случай, когда Вашингтон сбил беспилотник своего союзника по НАТО. Пентагон в тот же день подтвердил, что самолет США сбил турецкий беспилотник в Сирии. Отмечалось, что президент Турции резко раскритиковал Вашингтон за это происшествие.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.