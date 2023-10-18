Петербурженка получит 250 тыс. рублей за сломанные в театре ребра

Пожилая жительница Санкт-Петербурга добилась выплаты компенсации в 250 тыс. рублей за травму, полученную в театре. Она упала и получила перелом ребер.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на городскую прокуратуру, пенсионерка ходила в театр в феврале. Когда она шла к своему месту, в зале погасили свет, из-за этого она оступилась и упала. В больнице ей диагностировали перелом ребер.

В администрации театра утверждали, что выключили свет согласно сценарному плану, а потому компенсацию выплачивать не обязаны. Тогда пострадавшая обратилась в прокуратуру. В ведомстве признали, что 69-летняя женщина в силу своего возраста не сможет сама защищать свои права в суде, и подали иск.

Суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей уехавшего из России журналиста Александра Невзорова (признан в России иноагентом). Он не предоставил вовремя положенный отчет в Минюст РФ.