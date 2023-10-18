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Фасад дома Претро в Петербурге отреставрировали по иконографии

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В Санкт-Петербурге в Центральном районе реставраторы обновили фасад дома Претро. Специалистам удалось восстановить лепной декор, который задумал автор, архитектор-модернист Ипполит Претро.

Мастера изготовили новый декор по иконографии и фотоматериалам. Они воссоздали лепные венки, медальоны и декоративные камни вокруг арочного окна, привели в порядок балконную решетку, цоколь, окна и двери, заменили лифт. Дом, построенный в 1909 году, приобрел новый цвет.

Как уточняет телеканал «78», в этом году в Петербурге должны провести более 2,5 тыс. видов работ по капитальному ремонту, в том числе отреставрировать порядка 200 фасадов. Сейчас в высокой степени готовности или завершены более 1,7 тыс. объектов.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что впервые за 319 лет на территории первого форта Кроншлот в Кронштадте зажгли архитектурную подсветку. Работы провели в рамках реставрации и подготовки объекта к современному использованию.

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