Власти Соединенных Штатов Америки постоянно принимают решения, направленные не на урегулирование украинского конфликта, а на эскалацию. Об этом 18 октября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он отреагировал на информацию о том, что Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км.

Как подчеркнул парламентарий, рассчитывать на то, что Штаты не приложат свою руку к очередному витку эскалации в украинском конфликте, не приходится.

«Изображая поддержку Украины извне, Вашингтон фактически является участником конфликта. Пока киевский режим рассыпается в благодарности западным хозяевам, эти хозяева делают все для того, чтобы конфликт затянулся и привел к новому обострению. Власти Соединенных Штатов постоянно принимают решения, направленные не на урегулирование, а на эскалацию. Но эта «помощь» киевскому режиму только усугубляет ситуацию и еще глубже погружает Украину в пропасть конфликта», — сказал Белик.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Позже в распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры обломков одной из таких ракет, которая была сбита.

18 октября военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с «Известиями», что российские системы противовоздушной обороны уже приспособились к новым ракетам ATACMS, так как они по многим характеристикам совпадают с ракетами «Точка-У», разработанными еще в советский период.

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS не дадут ВСУ преимущества на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.