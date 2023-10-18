«МОЭК» привлекла дополнительные ресурсы для восстановления теплоснабжения в Химках

Специалисты «ТСК Мосэнерго» (дочерняя компания «МОЭК») завершают работы по восстановлению теплоснабжения многоквартирных домов в Химках.

Как сообщили в пресс-службе «ТСК Мосэнерго», во время перевода системы теплоснабжения на зимний режим работы были выявлены технологические нарушения. Для ускорения ремонтных работ головная компания «МОЭК» направила в Химкинский филиал четыре ремонтные бригады и 12 единиц спецтехники. В состав каждой бригады вошли семь специалистов, включая сварщиков и слесарей, а также спецтехника: машина аварийно-восстановительных работ (МАВР), передвижная электростанция и экскаватор.

«Квалификация сотрудников и укомплектованность инструментом и материалами позволяет выполнять все виды ремонтных работ оперативно и качественно», — подчеркнули в компании.

Всего в работах, которые ведутся круглосуточно, задействованы 15 ремонтных бригад.

По информации пресс-службы, для обеспечения надежного теплоснабжения в Химках в настоящее время реализуется трехлетняя инвестиционная программа на 2023-2025 гг. В текущем году в рамках ее первого этапа заменили более 4,2 км тепловых сетей на 15 участках, к которым подключены 302 многоквартирных дома — в них проживают более 81 тыс. человек. Кроме того, в 2023 году в рамках ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменили еще 5 км выработавших свой ресурс труб.