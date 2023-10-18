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В Москве стартовал новый сезон молодежного проекта «Я в деле»

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Фото: vk.com/Я в деле
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В Москве 18 октября стартовал новый сезон федерального проекта по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле».

Презентация прошла в формате арт-выставки с участием опытных специалистов. Для гостей подготовили интерактивные площадки и фотостенды с яркими моментами предыдущих сезонов программы.

Также перед гостями выступил председатель партии «Новые люди» Алексея Нечаев. Он рассказал, почему на сегодняшний день предпринимательство является чем-то большим, чем средство заработка.

«До того как начать бизнес, все думают: нужны деньги, связи. Это такой очень расхожий стереотип. Нужен проект, нужен либо товар, либо услуга, нужен интересный продукт. И нужна команда. Первые шаги в бизнесе — они самые сложные, поэтому помочь ребятам пройти их — вот наша задача», — отметил политик.

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Участники проекта «Я в деле» под руководством наставников создают реальные бизнес-проекты. Образовательная программа создана в январе 2022 года по инициативе «Новые люди» и реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России. Ранее ее участниками стали более 85 тыс. учащихся, из них 9 тыс. студентов — выпускников программы реализовали 1,5 тыс. собственных стартапов.

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