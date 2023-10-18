В Щелково возбуждено дело в отношении УК, у офиса которой сбили женщину

В подмосковном Щелково во вторник, 18 октября, возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании (УК), у офиса которой была сбита местная жительница, недовольная ее работой.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщила пресс-служба городского следственного отдела ГСУ СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.

По данным следствия, должностные лица управляющей компании не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению обслуживаемых домов в Щелково, а также по содержанию в исправном и надлежащем состоянии инженерных сетей к началу отопительного сезона. Это привело к отсутствию в домах до настоящего момента отопления, а также к затоплению подвалов.

В настоящее время следователи работают с представителями компании, сотрудниками администрации города и жильцами.

Инцидент с наездом на женщину произошел накануне, когда группа местных жителей пришла к офису управляющей компании «Паритет», чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Они перегородили дорогу женщине, вышедшей из офиса компании, однако она быстро села в свой автомобиль Audi и сдала назад, сбив одну из женщин. После этого она продолжила движение, переехав ноги лежащей девушки.

По словам самой пострадавшей, в настоящее время она находится в больнице и не может ходить после полученных травм. Ей назначили рентген, компьютерную томографию и анализ крови. Она также сообщила, что жители пришли к офису компании, поскольку ее сотрудники никак не реагировали ни на жалобы, ни на заявления местных жителей.

Позднее в тот же день ассоциация УК «Основа» сообщила «Известиям», что девушка, сбившая жительницу в подмосковном Щелково возле офиса «Паритета», не является сотрудницей УК. Как уточнили в ассоциации, будучи специалистом по рекрутингу, она предложила УК услуги своего ИП по подбору персонала. Ассоциация добавила, что к перебоям с подачей отопления и воды, которые вызвали открытое недовольство жильцов, привели нехватка рабочей силы, изношенность сетей и недостаток средств, вызванный низкой ставкой управляющей компании.

В отношении водителя Audi сотрудниками Следственного управления МУ МВД России «Щелковское» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.