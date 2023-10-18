Посол Палестины в Японии отозвал заявление о звонке Израиля в больницу перед ударом

Посол Палестины в Японии Валид Али Сиям отозвал свое заявление о том, что Израиль за час до взрыва в больнице в секторе Газа якобы сделал туда предупредительный звонок о готовящемся ударе. Об этом он заявил журналистам 18 октября.

«Я отзываю свое предыдущее заявление», — сообщил дипломат на пресс-конференции в Токио.

После на уточняющие вопросы репортеров, он отметил, что звонки в больницу делались регулярно в течение всех предыдущих дней, «но не в ту ночь».

Ранее в этот день президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что удар, который нанесли израильские военные по больнице Аль-Ахли в городе Газа, является очевидным нарушением международного права. Он отметил, что решительным образом осуждает данную преднамеренную атаку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия квалифицирует удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и были ранены несколько сотен человек, как преступление и акт расчеловечивания. Она указала, что Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару.

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен накануне, 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация. — Ред.). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В тот же день РФ и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.