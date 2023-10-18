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Житель Оренбурга отдал больше 1,55 млн рублей мошенникам

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В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту кибермошенничества в отношении 44-летнего мужчины. Газосварщик перечислил на посторонние счета больше 1,55 млн рублей.

По словам потерпевшего, он увидел в интернете предложение дополнительного заработка за счет инвестиций. Мужчина оставил заявку, после чего с ним связались незнакомцы, которые предложили создать онлайн-кошелек. Местный житель назвал собеседникам по телефону все коды и зачислил на кошелек 20 тыс. рублей. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Злоумышленники начали уговаривать оренбуржца оформить кредиты и зачислить на кошелек большую сумму для получения выгоды. Мужчина занимался «инвестициями» в течение двух месяцев.

В Южно-Сахалинске пенсионер лишился 9,71 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники по телефону убедили мужчину, что с его счетов осуществляются переводы за границу для финансирования организации, деятельность которой запрещена. Сахалинец согласился вывести накопления на «безопасный» счет.

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