Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции заявили о необходимости отклонить заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами
Культура
Закрытый показ фильма «По щучьему велению» прошел в Москве
Политика
Косачев заявил об антироссийском курсе Польши при любом правительстве
Общество
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Общество
На Камчатке столб пепла от вулкана Безымянный поднялся на 11 км
Экономика
Доля расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем достигла 90%
Общество
В отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры Трушнина возбудили уголовные дела
Мир
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Авто
«Москвич 6» поступил в дилерские центры Москвы
Мир
Посол РФ в Израиле рассказал о предыдущем ударе по больнице в секторе Газа
Мир
Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке
Мир
Байден прибыл в Израиль
Общество
Опубликовано видео с задержанным за пентаграмму у квартиры военкора «Известий»

ЦБ приостановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представленная на этой неделе новая банкнота в 1000 рублей пока не будет запущена в оборот, так как в Центробанке (ЦБ) РФ приняли решение доработать ее дизайн. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе регулятора.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — отмечено на сайте ЦБ РФ.

Как известно, новая купюра посвящена Нижнему Новгороду. На банкноте изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. Помимо этого, там присутствуют нижегородская ярмарка, стадион «Нижний Новгород», фрагмент Боярских мостов через Волгу, изображение Стрелки Оки и Волги, памятник Минину и Пожарскому.

Новые купюры 1000 и 5000 рублей: как выглядят банкноты
Почему Центробанк остановил печать банкнот 1 тыс. рублей

Банк России и Гознак презентовали в РФ обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей 16 октября. Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу. Отмечалось, что они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

В ходе презентации заместитель председателя Центробанка Сергей Белов рассказал, что ЦБ учитывает экономическую ситуацию в стране и различные показатели при анализе банкнотного ряда. Он также отметил, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тыс. рублей не предусмотрен.

До этого, в начале марта, Белов уточнил, что модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс. Кроме того, они станут более износоустойчивыми.

Изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот Банк России анонсировал летом 2022 года. Тогда же регулятор презентовал обновленную сторублевую купюру, на которой теперь изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах вместо квадриги Аполлона на здании Большого театра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023