ЦБ приостановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей

Представленная на этой неделе новая банкнота в 1000 рублей пока не будет запущена в оборот, так как в Центробанке (ЦБ) РФ приняли решение доработать ее дизайн. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе регулятора.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — отмечено на сайте ЦБ РФ.

Как известно, новая купюра посвящена Нижнему Новгороду. На банкноте изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. Помимо этого, там присутствуют нижегородская ярмарка, стадион «Нижний Новгород», фрагмент Боярских мостов через Волгу, изображение Стрелки Оки и Волги, памятник Минину и Пожарскому.

Банк России и Гознак презентовали в РФ обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей 16 октября. Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу. Отмечалось, что они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

В ходе презентации заместитель председателя Центробанка Сергей Белов рассказал, что ЦБ учитывает экономическую ситуацию в стране и различные показатели при анализе банкнотного ряда. Он также отметил, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тыс. рублей не предусмотрен.

До этого, в начале марта, Белов уточнил, что модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс. Кроме того, они станут более износоустойчивыми.

Изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот Банк России анонсировал летом 2022 года. Тогда же регулятор презентовал обновленную сторублевую купюру, на которой теперь изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах вместо квадриги Аполлона на здании Большого театра.