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Массовую проверку такси и автобусов проведут в Оренбурге

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В Оренбурге стартовали рейды по проверке машин такси и пассажирских автобусов. Профилактическое мероприятие продлится неделю.

В ходе рейдов сотрудники правоохранительных органов будут проверять водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Они уделят особое внимание обеспечению безопасности перевозок пассажиров. В частности, у водителей проверят наличие лицензии и других документов. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Рейды продлятся до 24 октября.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете парковки автомобилей такси в жилой зоне более получаса будет подготовлен в осеннюю сессию Госдумы.

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